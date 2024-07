Sequestri a Torino a due boss di un’organizzazione dedita allo spaccio: confiscate ville e auto di lusso

CASELLE – Gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un’importante operazione di sequestro di beni mobili e immobili nel Comune di Caselle e in altre località della provincia di Torino, nell’ambito di un’indagine sulla criminalità organizzata e sul traffico internazionale di stupefacenti. Sono stati sequestrati una villetta, quattro macchine di lusso, un complesso aziendale operante nel settore edile, denaro contante e conti bancari per un valore complessivo di 800.000 euro.

I beni confiscati appartengono a due individui di spicco in un’organizzazione dedita al traffico e spaccio di droga. In particolare, beni per un valore di 600.000 euro sono stati sequestrati a un pregiudicato, di origine albanese, gravemente indiziato di appartenere a un’associazione per delinquere specializzata nel traffico internazionale di stupefacenti, che ricopriva un ruolo di vertice nell’organizzazione. L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile, ha portato alla misura cautelare in carcere per questo individuo nel maggio 2023, nell’ambito dell’operazione denominata “New Bottom Barrel”.

Parallelamente, la Divisione Anticrimine della Questura di Torino ha eseguito un sequestro anticipato di beni per oltre 200.000 euro riconducibili a un secondo soggetto. Questo sequestro, effettuato a Torino e provincia, ha riguardato un appartamento, due autovetture di lusso, un’officina carrozzeria a Nichelino, denaro contante e rapporti bancari.

Questi interventi rappresentano un duro colpo alle attività illecite dell’organizzazione criminale e un passo significativo nella lotta al traffico di droga e al crimine organizzato nella regione.

