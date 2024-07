La Città metropolitana di Torino esce da Ativa che gestisce la tangenziale di Torino e le autostrade Torino-Pinerolo e Torino-Quincinetto

La Città metropolitana di Torino esce da Ativa, la spa che gestisce la tangenziale di Torino e le autostrade Torino-Pinerolo e Torino-Quincinetto con la bretella Ivrea-Santhià.

La Città metropolitana di Torino ha approvato ha avviato le pratiche per mettere sul mercato le sue quote di minoranza pari al 17,6% entro fine anno, o al più tardi entro gennaio 2025.

Ora Ativa deve capire il suo futuro: essere messa in liquidazione oppure trovare una nuova mission dopo che è stata assegnata a Fininc la concessione per A5, A21 e tangenziale di Torino. Ad oggi Ativa é del 72% del Gruppo Astm ovvero Gruppo Gavio e il 10% al 10% del Gruppo Mattioda. Nellàottobre 2023 il Consiglio di Stato havevaa respinto il ricorso di Astm che era stata esclusa per la mancanza di alcuni requisiti dalla nuova concessione.

Come scrive il sito Ativa stesso ad oggi

ATIVA (Autostrada Torino Ivrea Valle d’Aosta) è una Società per Azioni costituita a Torino il 2 agosto del 1954 per iniziativa della Provincia e del Comune di Torino, con l’obiettivo di costruire e di gestire arterie autostradali a pedaggio in regime di concessione. Nel corso degli anni ’90 la Società è stata interessata dal processo di privatizzazione del comparto autostradale italiano. La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di ASTM S.p.A., con sede in Torino – R.I. Torino n. 00488270018 . Una quota significativa dell’azionariato di minoranza, pari a poco meno del 18%, è detenuta dalla Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino tramite la Metro Holding Torino S.r.l., società interamente detenuta dalla Città Metropolitana di Torino, costituita a fine anno 2020 per la gestione delle partecipazioni della stessa.

