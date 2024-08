Mario Paglieri, l’uomo del bagnoschiuma “Felce Azzurra” è morto

TORINO – Mario Paglieri, imprenditore di Alessandria, erede della storica azienda di profumi, fondata nel capoluogo di provincia nel 1876, conosciuta in tutto il mondo, con iconici brand come Felce Azzurra; è morto all’età di 91 anni, dopo aver combattuto per diversi anni contro una malattia.

La storia di Felce Azzurra

Il nome venne inventato da Ludovico Paglieri all’inizio degli anni Venti del Novecento quando la società aveva sede nella piazza centrale di Alessandria. In origine Felce Azzurra era un’acqua di colonia, poi, nel 1926 venne prodotto il talco.

I funerali

I funerali sono in programma nella cattedrale di Alessandria martedì 6 agosto alle 14.45 mentre il rosario domani sera alle 19.

