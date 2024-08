Chiesa pubblica un post con la maglia della Juve e fa il pieno di like

TORINO – Federico Chiesa è forse l’unico che in questi giorni non ha parlato. Tornato a Torino dopo le ferie e la delusione azzurra, il numero 7 della Juventus si è trovato fuori dal progetto della nuova Juve di Thiago Motta, per ammissione dello stesso allenatore, che ha invitato lui e gli altri giocatori fuori dai programmi a trovare (presto) una nuova squadra.

Oggi però Federico Chiesa è riapparso sui social e lo ha fatto con una foto con la maglia della Juve probabilmente dopo un gol e come testo semplicemente due pallini: uno bianco e unno nero. Impossibile capire con certezza il significato del post di Fede.

Un saluto? Una dicvhiarazione d’amore per la maglia? La dichiarazione che il giocatore non intende muoversi da Torino? Vedremo nei prossimi giorni come andrà a finire la vicenda, difficile che Chiesa si impunti rischiando di essere messo fuori rosa. Per il momento il giocatore ha raccolto più di 300 ila like e quasi 15 mila commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Chiesa (@fedexchiesa)

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese