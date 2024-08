I nubifragi hanno reso le strade di Nichelino una gruviera

NICHELINO – I nubifragi degli ultimi giorni sono tornati a bucare le strade di Torino e cintura. Non si tratta di asfalto saltato, ma di veri e propri crateri, voragini che si formano con lo scorrere dell’acqua sotto il manto stradale, creano vuoti di terra e poi si manifestano con dei buchi, a volte molto profondi come era successo in corso Maroncelli a Torino.

A Nichelino, per esempio, le segnalazioni di voragini sono diverse. ne abbiamo raccolte tre, due delle quali sono presenti da almeno una settimana. In via Sangone, in via Don Minzoni e in via Juvarra tre grossi buchi, per il momento segnalati sono da piccole recinzioni di sicurezza, mettono a rischio la sicurezza di auto e automobilisti.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese