A Berzano di San Pietro un gruppo di cittadini sta lottando contro l’assegnazione di un locale che dovrebbe servire per macellare i cinghiali

Con questa decisione si impone al paese una scelta di lungo termine, che anche le prossime amministrazioni non potranno facilmente rivedere … La presenza di un sito di macellazione nel pieno centro del paese, non favorisce né la promozione e lo sviluppo del territorio, né le attività sociali e le opportunità di ritrovo degli abitanti, che servono a consolidare il senso di comunità, visto che è evidente che si genererà una problematica legata a odori sgradevoli; i locali di macellazione sono attigui a uno dei principali luoghi di incontro ed uso della popolazione, il campo da tennis, i locali ex-Pro-Loco sovrastanti ed i prati circostanti.

Un paese come Berzano viene scelto come luogo di residenza da chi ha piacere di vivere a contatto con la Natura, la presenza di un sito di macellazione in pieno centro lo rende certamente meno attrattivo, eventualmente anche svalutando il valore delle abitazioni. Decidere di favorire un piccolo gruppo di persone con uno specifico interesse, peraltro piuttosto singolare ed impattante, a scapito dell’interesse del resto della popolazione del paese, non è buona amministrazione.