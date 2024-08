Emergenza ricci, il centro di Novello apre una raccolta fondi per assumere un nuovo dipendente

NOVELLO – Caldo e siccità mettono in grossa difficoltà i ricci e il centro recupero ricci La Ninna di Ciriè si trova in difficoltà per la grande quantità di animali che vengono consegnati per essere aiutati.

Servirebbe un dipendente in più ma la struttura non ha i soldi per pagarlo. Da qui la decisione di provare la strada della raccolta fondi.

“La media degli arrivi in questo momento è elevatissima: circa quattro ricci al giorno, per non contare i piccoletti, che sono a decine e stanno arrivando da tutta Italia. – scrive il centro –

A causa del cambiamento climatico e della continua cementificazione di ogni territorio possibile, i ricci in difficoltà sono raddoppiati, portandoci quasi al collasso”.

Poi la richiesta di aiuto: “Aiutateci anche con una cifra minima: per nessuna ragione al mondo i ricci ricoverati devono rischiare di non ricevere puntualmente cure e supporto per mancanza di fondi. Stiamo vivendo in un’epoca in cui abbiamo tutti delle grandissime difficoltà, ma se amate gli animali, rinunciate a un caffè o un pranzo fuori e con il vostro gesto salverete tante creature che stanno soffrendo (e morendo) nell’indifferenza generale”.

Per chi volesse dare una mano questa è la raccolta fondi.

