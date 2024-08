E’ morta Wilma Zavart, era stata una delle donnine di Macario

TORINO – E’ morta a Torino Wilma Zavattaro, che per tutti era Wilma Zavart, una delle ultime testimoni dell’epoca d’oro dell’avanspettacolo italiano. Aveva 87 anni.

Era stata una delle prime ballerine di Macario, le celebri “donnine”, ma aveva lavorato anche con Mario Ferrero, Carlo Dapporto, Ric e Gian.

L’uoltimo saluto per Wilma Zavattaro sarà alla chiesa di San Gioacchino, in corso Giulio Cesare ,lunedì 12 agosto dove si terrà la messa alle 10.30 per poi spostarsi al cimitero monumentale. La camera ardente sarà presso l’ospedale Martini di Torino domenica 11 agosto dalle 8 alle 13 in via Sagra di San Michele 102.

