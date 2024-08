Le origini del Ferragosto e perchè si chiama così

TORINO – Si chiama Ferragosto ma si festeggia l’Assunzione di Maria. Perchè in Italia c’è questa sovrapposizione tra sacro e profano? Da cosa deriva il nome Ferragosto? Proviamo a fare un veloce viaggio nella storia di questa festività.

Il Ferragosto nell’antica Roma

Potrebbe stupirvi ma l’origine della festività risale all’antica Roma e porta proprio il nome di Ferragosto. In realtà si tratta della contrazione di Feriae Augusti, il riposo di Augusto. Ed ha anche una data di nascita precisa. La festività venne infatti introdotta nel 18 A.C. dall’imperatore Augusto e cadeva il 1 agosto.

L’obiettivo era aggiungersi alle altre feste già presenti nel periodo per creare un periodo di riposo alla fine dei Consualia, i lavori agricoli dedicati a Conso. Nelle festività di Ferragosto si organizzavano banchetti e corse di cavalli.

La Chiesa Cattolica sposta la festa

L’arrivo del Cattolicesimo integrò il Ferragosto nelle ricorrenze cattoliche, come accadde con tutte le festività pagane a cui vennero sovrapposte festività religiose. La festa venne spostata al 15 agosto per farla coincidere con l’Assunzione di Maria, cioè il dogma secondo cui Maaria sarebbe stata assunta in cielo senza passare dalla morte corporale.

