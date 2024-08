Museo del Cinema di Torino: oltre 500 mila visitatori da inizio anno, 3500 solo per Ferragosto

TORINO – I numeri di quest’anno confermano il successo del Museo Nazionale del Cinema di Torino: sono oltre 500 mila i visitatori arrivati alla Mole Antonelliana nei primi sette mesi dell’anno. E se i torinesi hanno lasciato la città, quest’anno il centro è stato comunque animato dalla presenza dei turisti. In 3500 hanno staccato a Ferragosto un biglietto al Museo Nazionale del Cinema confermando il trend positivo di tutta la settimana con una media di 2500 visitatori al giorno.

“Siamo molto contenti di questo risultato, in aumento rispetto al 2023, che conferma il trend positivo di quest’anno – spiegano a La Repubblica Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema. – Aspettiamo adesso i risultati del weekend, che si preannunciano interessanti . Un successo che ci ha già permesso in 7 mesi di superare i 500.000 visitatori e che premia non solo il museo ma anche Torino e il Piemonte”

Foto di Marco Carossio

