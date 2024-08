Auto contro tir a Robassomero: grave una ottantenne al Cto a Torino

ROBASSOMERO – Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 agosto, sulla provinciale 1 delle Valli di Lanzo a Robassomero. Un’auto si è scontrata con un tir e la donna ottantenne alla guida della vettura è rimasta gravemente ferita. Estratta dalle lamiere prima che il veicolo andasse a fuoco, la donna è stata trasportata in elicottero al Cto di Torino dove i medici l’hanno subito portata in sala operatoria. Ha subito un politrauma con fratture a femore, bacino, omero, avanbraccio e caviglia. I sanitari non hanno ancora sciolto la prognosi.

