Annullata la presenza di Povia a Nichelino per un veto in comune: “una ciliegina marcia sulla torta”

NICHELINO – Doveva presenziare come presidente di giuria a un talent show ed esibirsi a Nichelino il prossimo 20 settembre, con tanto di contratto firmato, ma la presenza di Povia è stata cancellata all’ultimo da un veto arrivato dall’amministrazione comunale.

Non piaceranno le tematiche cantate da Povia, ma non è da “democratici” cancellare così la sua presenza dopo che l’evento è stato anche pubblicizzato da una locandina. Questo più o meno il sunto di 5 minuti di video postato dal cantautore su Facebook.

“Soffro, ma non in silenzio” – spiega Povia nel suo video e poi esorta i cittadini di Nichelino a chiedere spiegazioni riguardo questa scelta. Questo è il 40esimo concerto cancellato quest’anno e i numeri spiegano che Povia non piace ad alcuni che non condividono le sue idee. Quella di Nichelino è “la ciliegina marcia” su una torta non troppo buona già di suo.

