LCD Soundsystem sul palco per la seconda serata del TOdays Festival

TORINO – Dopo la prima bella serata, che è servita per testare il festival, il Todays Festival targato Fondazione Reverse è entrato nel vivo con un main stage che vede come headliner gli LCD Soundsystem veri pezzi grossi dell’indie rock americano, tra quelli con il maggior hype attualmente in circolazione.

Buona la risposta del pubblico, che ha potuto comunque godere di circa quattro ore di musica aperte dal duo chitarra-batteria dei Giulia’s Mother e successivamente dal batterista KHOMPA autore di uno spettacolo di grande impatto, che univa percussioni ed elettronica sostenuta da potenti visual. KHOMPA è un musicista torinese già noto per il suo live act audio-visuale, che prevede ad ogni colpo di batteria l’attivazione di specifiche azioni: dal cambiare una nota musicale all’ingresso o all’uscita di strumenti, fino alla gestione di elementi visivi come il cambio di colore o di immagine. Un sistema, “Perceive Reality“, un’innovativa fusione di musica e tecnologia, che ha catturato e coinvolto completamente il pubblico.

Ma è con i Nation of Language che la serata inizia a scaldarsi, primo nome di un certo peso al TOdays di quest’anno. A distanza di tre anni dal loro album di debutto, abbiamo potuto apprezzare la loro energia e le novità che il loro mix di new wave e post-punk genera sul palco. La band americana, nome abbastanza nuovo della scena indie pop vede al centro la presenza di Ian Richard Devaney, energico frontman dalla voce molto particolare, sostenuto dall’affascinante Aidan Noell alle tastiere e cori e da Alex MacKay al basso.

Una buona ora di concerto che ha scaldato parecchio gli animi pronti ad esplodere con l’arrivo sul palco degli LCD Soundystem veri alfieri dell’indie rock statunitense, gruppo fondato dal l’istrionico creatore della casa discografica DFA Records, James Murphy. Un’ora e mezza di pura energia, dance, rock, punk, catalizzata dall’iconicità della band che vede assieme a James, anche Al Doyle alla chitarra, Phil Skarich al basso, Pat Mahoney alla batteria, ma soprattutto Nancy Whang, ipnotica tastierista della band. Un excursus nella loro ventennale cariera, setacciando i loro album in studio – LCD Soundsystem, Sound of Silver, This Is Happening ed il più recente American Dream. Ci sono “Us v Them”, “You Wanted a Hit”, “Someone Great”, ma soprattutto “I Can Change” con gli snippet di “Radioactivity” dei Kraftwerk e “Losing My Edge” con quelli di “Robot Rock” dei Daft Punk, grandi fonti di ispirazione per la band e per il loro mix incredibile di suoni ed influenze, che mette pesantemente al centro l’elettronica nelle sue declinazioni classiche, come ampiamente testimoniato dalla grande quantità di tastiere e sintetizzatori presenti sul palco.

Veramente un grande colpo per il nuovo TOdays, ma che apre semplicemente le danze, infatti stasera attesissima, come ultima a salire sul palco ARLO PARKS cantautrice britannica, voce rivelazione della scena musicale recente. Prima di lei ENGLISH TEACHER, BIRTHH e GIØVE.

Foto e report Paolo Pavan/QP

