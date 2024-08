Tragico incidente sulla A7 Milano-Genova: muore 67enne, ferito un operaio

ALESSANDRIA – Tragedia nella serata di ieri sulla A7 Milano-Genova, tra le uscite di Serravalle Scrivia e Vignole Borbera, nell’Alessandrino, in direzione di Genova. Un incidente stradale ha causato la morte di un uomo e il ferimento di un operaio.

Secondo le prime ricostruzioni, un furgone ha tamponato un Iveco Daily appartenente a un’impresa che stava allestendo un cantiere lungo l’autostrada. L’impatto ha fatto sì che il veicolo investisse un operaio presente sul posto.

Il conducente del furgone, Romano Agnetto, 67 anni, residente a Genova, è deceduto a causa delle ferite riportate nell’incidente. L’operaio, un 49enne, ha riportato una frattura al bacino ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Alessandria in codice giallo tramite elicottero.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia stradale di Genova Sampierdarena e i vigili del fuoco di Novi Ligure, per gestire l’emergenza e ricostruire la dinamica dei fatti. Le autorità stanno indagando per accertare le cause precise dell’incidente.

