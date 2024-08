TORINO – Avrete notato che nelle prime due partite di campionato sulla maglietta della Juve è coparso il logo di Save the Children. Non si tratta ovviamente di uno sponsor tradizionale, ma di una sponsorizzazione che potremmo definire “al contrario”. Un’operazione che ricorda quella che il Barcellona fece con Unicef.

Perchè la Juve sta giocando con il logo di Save the Children sulla maglia?

Ovviamente non è Save the Children che paga per comparire sulla maglia della Juve ma è la Juve che ha dedicato quello spazio importante a Save the Children. Il rapporto di collaborazione è iniziato nel 2018 e propone una serie di inziative con l’obiettivo di combattere le disuguaglianze educative.

“Juventus, – si legge sul sito – coerentemente col proprio nome, dedica ai giovani il fulcro della propria strategia, tanto sportiva quanto sociale, attraverso iniziative che supportano la loro educazione, crescita e integrazione. In questo senso Save the Children rappresenta da anni il Partner ideale, per il suo costante impegno a tutela di bambine e bambini, soprattutto coloro che vivono in contesti di fragilità, e per la volontà di ottenere cambiamenti significativi e duraturi nelle loro vite”.

La mancanza di un accordo con uno sponsor

Quando la Juve ha annunciato la chiusura dell’accordo con Jeep, ha ovviamente mosso tutti i passi necessari per trovare uno sponsor importante, capace di garantire un introito significativo e pluriennale. E’ probabile (ma questa è una nostra ipotesi) che la società non abbia trovato il partner ideale, economicamente soddisfacente, ed abbia quindi deciso di offrire quello spazio a Save the Children, presumibilmente a tempo determinato e non stabilito. Non è escluso quiindi che a campionato in corso, magari anche solo tra qualche giornata, sulla maglia della Juve compaia un nuovo sponsor (economicamente rilevante) mentre le iniziative con Save the Children continueranno su altri canali.

Il Punto Luce di Save the Children nel quartiere La Vallette di Torino

Tra queste ne esiste una già attiva e molto significativa. Si tratta del Punto Luce di Save the Children nel quartiere La Vallette di Torino, a 800 metri dall’Allianz Stadium, che la Juventus ha contribuito a riqualificare e sostenere. Un Hub Educativo rivolto a bambini e adolescenti da 0 a 18 anni, avviato nel 2019, rinnovato ed ampliato nel luglio 2022. Il Punto Luce offre supporto a bambini e famiglie in condizioni di fragilità economica e sociale, che beneficiano di opportunità educative indispensabili per il loro sviluppo, tra cui sostegno allo studio, promozione della lettura, laboratori artistici e musicali, accesso alle nuove tecnologie, sport e attività motorie.

Intanto però Save the Children rimane sulle maglie della prima squadra della Juventus, maschile e femminile.

