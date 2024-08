Il prezzo del caffè è ai massimi storici, al bar una tazzina di espresso potrebbe costare cara

TORINO – Espresso, lungo, decaffeinato, in vetro, macchiato, americano, zuccherato poco o abbondantemente, preso amaro: il caffè è, per molti italiani, un momento irrinunciabile, un rito giornaliero a casa o nel bar di fiducia, quasi una coccola, talvolta indispensabile e bandiera dell’italianità.

Un gusto che inebria e allontana la stanchezza, ma che rischia di essere funestato. Non si può non tenere conto del fatto che si registra un boom per le quotazioni di caffè, con i prezzi della materia prima che sui mercati internazionali stanno raggiungendo preoccupanti record, aumenti che potrebbero portare a breve a forti rincari dei listini al dettaglio per una moltitudine di prodotti venduti in Italia.

L’allarme del Codacons, qualche dato

A lanciare l’allarme è il Codacons, che sta monitorando l’andamento delle quotazioni.

A fine agosto 2023 il prezzo del caffè Robusta era pari a circa 2439 dollari la tonnellata mentre oggi le quotazioni sui mercati hanno raggiunto quota 4.820, segnando un incredibile +97.62%, mentre l’Arabica nello stesso periodo è salito da 1,52 a 2,53 dollari alla libbra (+66.45%), ai massimi dal 2011.

Quotazioni alle stelle che interessano materie prime utilizzate per prodotti molto consumati in Italia, e che rischiano di determinare rincari a raffica per i prezzi al dettaglio di una moltitudine di alimenti. Basti pensare – spiega il Codacons – che solo per i prodotti a base di caffè gli italiani spendono oltre 8 miliardi di euro all’anno, circa 392 euro a famiglia: Cialde e capsule valgono 595 milioni di euro annui, mentre il caffè per moka registra vendite per 640 milioni di euro. 7 miliardi di euro il business del caffè espresso consumato al bar.

“I prezzi al dettaglio hanno già risentito nell’ultimo periodo dell’andamento delle quotazioni, con i prezzi di prodotti a base di caffè che sono aumentati sensibilmente rispetto allo scorso anno: il rischio, ora, è di un nuovo impatto sui consumi degli italiani.

La crisi climatica alla base dell’aumento dei prezzi

Lino Enrico Stoppani, presidente di FIPE-Confcommercio, in merito agli aumenti del caffè ha spiegato che la crisi climatica che ha devastato i raccolti nei Paesi produttori, Vietnam in particolare, le tensioni geopolitiche che stanno cambiando le tradizionali rotte alle forniture, l’esplosione dei noli marittimi, sono le cause principali che stanno determinando i rialzi dei prezzi all’origine alle borse merci di Londra e New York, con l’Arabica che ha avuto in un anno incrementi superiori al 60% e la Robusta di oltre il 90%.

“In queste condizioni gli aumenti diventano inevitabili, nonostante le attenzioni, la responsabilità e l’interesse dei Pubblici Esercizi di proteggere i consumi della tazzina di caffè, simbolo anche della identità e dei valori della socialità italiana”.

La FIPE ha però rilevato che a fronte di un tasso di inflazione del +16% tra luglio 2021 e luglio 2024, i prezzi nei bar sono cresciuti del 13%. Anche sulla tazzina di espresso gli aumenti sono al di sotto dell’inflazione, continuando a mantenerne il prezzo tra i più bassi d’Europa.

La situazione a Torino

Se, al momento, una tazza di caffè nel capoluogo piemontese costa circa 1,25, non si esclude che possa arrivare a costare fino 1,50, mentre è ancora dubbia la notizia che vorrebbe il prezzo di una tazzina di espresso volare fino ai 2 euro. Prezzi che potrebbero mettere in allarme, ma una eccezione, riportata da QuiFinanza, esiste: pare, infatti che a Torino, nell’elegante piazza Bodoni, si possa gustare un buon caffè ad appena 80 centesimi. Sta di fatto che, negli ultimi 3 anni, il prezzo del caffè al bar a Torino è cresciuto di un +16,8%.

Le città più care:

Bolzano 1,38 euro

Trento 1,31 euro

Trieste 1,28 euro

Pescara 1,28 euro

Bologna 1,26 euro

Torino 1,25 euro

Venezia 1,22 euro

Palermo 1,19 euro

Firenze 1,18 euro

Milano 1,17 euro

Perugia 1,17 euro

Genova 1,14 euro

Ancona 1,14 euro

Cagliari 1,13 euro

Aosta 1,08 euro

Bari 1,07 euro

Roma 1,06 euro

Napoli 1,05 euro

Catanzaro 0,99 euro.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese