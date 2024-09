Letteratura: il 15 settembre a Bossolasco le premiazioni del Premio Internazionale Rosa in Giallo e Noir

CUNEO – Il 15 settembre in Piazza XX Settembre a Bossolasco ci sarà il Premio letterario Rosa in Giallo. A questa edizione hanno partecipato 187 concorrenti, che hanno scritto un racconto da dedicare a Bossolasco.

La giuria che ha selezionato gli elaborati è presieduta dalla scrittrice Margherita Oggero e composta da Bruno Gambarotta in qualità di vice presidente, Danilo Paparelli, Bruno Bruna, Chiara Bodini, Luigi Cabutto, Marisa Battaglia, Carlo Digiambattista, Bruno Frea, Tommaso e Lina Lo Russo, Silvia Rinaldi e Nicoletta Tomaino..

I vincitori saranno comunicati al pubblico entro il 4 settembre sul sito www.boscostregato.com e www.sfumaturedigiallo.it.

“L’intera giuria è felice per l’ottimo risultato del concorso: non solo per ‘alto numero dei partecipanti, ma soprattutto per la qualità degli scritti che ha quasi in toto superato le migliori aspettative. – commenta Oggero – È molto consolante constatare che anche in tempi difficili, quando incombono sull’intero mondo tensioni e timori catastrofici, ci siano tante persone che, invece di scagliarsi sui social o fisicamente contro rivali o presunti nemici, dedichino il proprio tempo alla ideazione di una storia”.

Il Premio Internazionale Rosa in Giallo e Noir è realizzato da Solstizio d’Estate Onlus in collaborazione con il Comune e Pro Loco di Bossolasco, assieme al Lions Club Alba Langhe, il sostegno di Fondazione Crc e Fondazione Crt, Banca d’Alba e Regione Piemonte che ha inserito il bando per la sezione in lingua piemontese nel suo sito istituzionale.

