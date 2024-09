Quattro escursionisti bloccati sulle montagne del Torinese: intervento dei vigili del fuoco e del soccorso alpino

TORINESE – È stata una notte intensa quella appena passata per i soccorritori dei vigili del fuoco e del soccorso alpino, che nelle ultime ore hanno tratto in salvo quattro escursionisti in difficoltà sulle montagne del Torinese.

I primi due escursionisti, ventenni residenti a Torino, erano rimasti bloccati in un canalone a circa 2000 metri di quota a Rocca Moross, nella valle di Viù. Non appena è scattato l’allarme, i soccorritori sono partiti alla ricerca dei ragazzi, che in breve tempo sono stati individuati e soccorsi. Per recuperarli, si è reso necessario anche l’ausilio dell’elicottero dei vigili del fuoco.

Questa mattina, invece, ad essere soccorsi sono stati due escursionisti tedeschi, recuperati dall’elicottero del 118 nei pressi del rifugio Leonesi, sopra Ceresole Reale, a 2909 metri di quota. Qui, la coppia di marito e moglie aveva trascorso la notte e il piano era di tornare a valle nella prima mattinata di oggi. Tuttavia, all’alba la donna ha accusato un malore e non è stata perciò più in grado di proseguire l’escursione.

