Cocconato d’Asti si prepara a un settembre ricco di eventi: dalle Serate in Riviera alla Fiera Medievale, fino al Palio degli Asini

COCCONATO – Cocconato d’Asti, il primo comune piemontese ad aver ricevuto la Bandiera Arancione dal Touring Club e riconosciuto tra i “Borghi più belli d’Italia“, si appresta a vivere un settembre ricco di eventi che celebrano la sua storia, cultura e gastronomia. Il “Settembre Cocconatese” offrirà una serie di manifestazioni che trasformeranno il borgo in un vivace palcoscenico di eccellenze locali.

Serate in Riviera

Dal 6 all’8 settembre, la ProLoco di Cocconato organizza una tre giorni di festa con le “Serate in Riviera”. Il programma inizia venerdì 6 settembre in Piazza Giordano con il concerto degli eXplosion, che animeranno la serata con musica dance e spettacolari coreografie. Sabato 7 settembre, la manifestazione prosegue con “Cocco…Food, Wine & Music”, un evento gastronomico che offrirà piatti tipici locali accompagnati dalla musica dal vivo degli Areetah Project. Domenica 8 settembre, il Cortile del Collegio ospiterà una cena in ricordo di due figure storiche della ProLoco, Giuseppe “Peppone” Lenza e Gerarda “Dina” Grassitelli, con sottofondo musicale dei Ventiventidue.

Fiera Medievale

Il fine settimana del 14 e 15 settembre sarà dedicato alla Fiera Medievale, dove i borghi di Cocconato allestiranno bancarelle e taverne ricreate per offrire un’esperienza autentica di vita medievale. I visitatori potranno gustare piatti tipici preparati secondo antiche ricette e degustare vini locali. La giornata di domenica culminerà con la sfilata storica e la benedizione dei nuovi drappi del Palio 2024, seguita dall’investitura del Capitano del Palio.

Palio degli Asini

Il clou delle celebrazioni sarà il 55° Palio degli Asini, in programma domenica 22 settembre. La storica corsa degli asini avrà luogo tra Piazza Melchiorre e Piazza Cavour, con i borghi di Airali, Brina, Colline Magre, Moransengo, San Carlo, Torre e Tuffo che si contenderanno i drappi.

Un mese di tradizione e cultura

Il sindaco Monica Marello ha dichiarato: «Settembre è il momento più vivace dell’anno per Cocconato. Ogni evento è un’opportunità per valorizzare il nostro borgo e la nostra tradizione, coinvolgendo tutta la comunità e offrendo un’accoglienza calorosa a visitatori e turisti. Siamo orgogliosi di promuovere queste manifestazioni che arricchiscono la nostra cultura e il nostro patrimonio enogastronomico».

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese