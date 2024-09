Il torinese Alessandro Ossola, atleta paralimpico, sorprende tutti ai Giochi: proposta di matrimonio in diretta

PARIGI – Trionfa l’amore alle Paralimpiadi: dopo aver dato il massimo durante la sua gara, Alessandro Ossola (atletica leggera) ha scelto di fare una proposta indimenticabile alla sua fidanzata. Davanti agli occhi del pubblico e delle telecamere, si è inginocchiato e ha chiesto la mano della donna che ama. La risposta? Un emozionatissimo “Sì!” che ha scatenato applausi e commozione in tutta l’arena.

Chi è Alessandro Ossola

Nato a Torino nel 1987, Alessandro Ossola ha vissuto una vita segnata da momenti di grande difficoltà, ma anche di straordinaria rinascita. Nell’agosto del 2015, la sua esistenza viene stravolta da un tragico incidente stradale, in cui perde la moglie e subisce gravi danni alla gamba sinistra. Dopo un mese di degenza in ospedale, i medici prendono la dolorosa decisione di amputargli la gamba. Un evento che avrebbe potuto spezzare chiunque, ma non Alessandro.

Con coraggio e determinazione, ha affrontato la riabilitazione e, grazie a una protesi, è tornato a correre. Oggi, è uno sportivo solare, pieno di voglia di vivere, che ha riconquistato il suo posto nel mondo come atleta paralimpico della Nazionale Italiana di Atletica Leggera.

Oltre alla sua carriera sportiva, Alessandro ha deciso di dare un contributo concreto alla comunità fondando l’associazione Bionic People. L’obiettivo di questa iniziativa è aiutare persone con disabilità e normodotati a non arrendersi mai, sfidando i pregiudizi e cambiando la percezione che la società ha sulla disabilità.

