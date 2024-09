Vercelli: arrestato per lesioni personali aggravate e tentato furto in abitazione

VERCELLI – La notte del 31 agosto 2024, la polizia ha arrestato un trentanovenne, perché visto aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un’abitazione privata e alcuni uffici.

L’uomo è stato preso mentre si nascondeva dietro un cespuglio.

Sentendosi scoperto e ormai alle strette, l’uomo ha cercato di sottrarsi al controllo della polizia, procurando lesioni ad un operatore.

Condotto in Questura, l’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e tentato furto in abitazione.

