Parte la fiamma del sapere: il 20 settembre si accende il braciere dei Torino 2025 FISU Games Winter

TORINO – Torino è l’Olimpia del mondo sportivo universitario, l’Universiade infatti venne ideata nel 1959 da Primo Nebiolo, allora Presidente FISU, e la prima edizione si svolse proprio nel capoluogo piemontese. Sulla base dei minimum requirement FISU, è richiesta a ciascun Comitato Organizzatore di organizzare il Flame Relay ovvero il tour della fiamma del sapere delle Universiadi. Il protocollo del World University Games Flame Relay prevede lo svolgimento delle tappe nei campus universitari e luoghi di interesse culturale e turistico.

Da protocollo FISU, il tour della fiamma del sapere prende il via con la Cerimonia di accensione della fiaccola, organizzata dal Centro Universitario Sportivo torinese con la collaborazione del CUSI e della FISU, con svolgimento presso l’Università di Torino, custode della Fiamma del Sapere, e il Politecnico di Torino da cui parte il Flame Relay.

In occasione della nona Giornata Mondiale dello Sport Universitario (voluta da UNESCO e FISU nel 2016) il 20 settembre verrà nuovamente acceso il braciere nel cortile del Rettorato dell’Università degli Studi di Torino prima di intraprendere il viaggio che porterà la fiamma del Sapere lungo un itinerario internazionale per poi tornare a Torino in occasione dei XXXII FISU World University Games Winter (13-23 gennaio 2025).

GLI OBIETTIVI: Il tour è stato sviluppato in linea con gli obiettivi dell’agenda 2030 che il Comitato si è prefisso di raggiungere:

Obiettivo 3: Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e tutte le età. Il percorso prevede una camminata di circa 3 km considerata la distanza ottimale da percorrere quotidianamente per la prevenzione della salute dell’individuo dalle malattie cardiovascolari;

Obiettivo 4: Istruzione di Qualità: nel coinvolgimento di scuole e università, come occasione per favorire il percorso di orientamento attraverso lo sport sui giovani, e nella valorizzazione dei giovani studenti universitari che diventano protagonisti nello sviluppo delle progettualità di Comitato, tra cui proprio la fiaccola “la Guarini”;

Obiettivo 5: Parità di genere: il tour garantirà inclusione sociale e coinvolgimento attivo della cittadinanza sul percorso della fiaccola;

Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi: coinvolgere i territori e gli stakeholder per creare legacy costruendo competenze e nuove capacità.

IL FORMAT: Concepito all’insegna della sostenibilità, il Flame Relay dei FISU World University Games di Torino 2025 si sviluppa in tre fasi: internazionale, nazionale e Piemonte tour. Saranno 20 i tedofori che si alterneranno lungo il percorso di ciascuna tappa del Tour della Fiaccola. Saranno coinvolti tedofori provenienti dal mondo sportivo FederCUSI, atleti CONI e CIP, rappresentanti del mondo della scuola selezionati dal MIM tramite l’Ufficio Scolastico Regionale, rappresentanti del sistema universitario, istituzioni, membri della società civile e cittadini che potranno candidarsi attraverso il sito dell’evento per poter portare “la Guarini” lungo il suo cammino verso i Giochi.

La staffetta della fase internazionale prenderà il via il 23 settembre nell’ambito della Settimana Europea dello Sport #BEACTIVE, toccando l’Europa e in particolare il Parlamento a Bruxelles. La fiaccola giungerà a Rabat in Marocco dove Torino e Rhine Ruhr celebrano il passaggio della fiaccola in occasione dell’Executive Committee FISU nei giorni del 26 e 27 settembre.

La fiaccola rientrerà in Italia con il passaggio da FISU a FederCUSI su Roma dove è in programma un flashmob virtuale con tutti i CUS rappresentati dai 20 tedofori studenti/atleti ed ex provenienti dall’intero territorio in rappresentanza del movimento universitario e alla presenza delle massime cariche sportive italiane. Da Roma il tour toccherà New York il 14 ottobre partecipando insieme al Governo Italiano e alla Regione Piemonte alla parata del Columbus Day. Proseguono le tappe istituzionali del Fiaccola con la data di Losanna in programma il 22 ottobre presso l’Università e l’Headquarter della FISU. Il tour torna in Italia con le tappe di Trento del 29 ottobre, di Milano il 4 novembre e dell’8 e 9 novembre a Caivano e Salerno (organizzatore degli European University Games 2026).

Piemonte land of sport: saranno 8 le tappe del Piemonte Tour che nel mese di Novembre porteranno la fiaccola in regione. Piemonte #cibo #nonsolocibo – i poli universitari e le eccellenze dei distretti territoriali saranno coinvolti e promossi attraverso il passaggio del tour che si muoverà toccando le sedi di Ateneo e sedi distaccate con l’obiettivo di favorire l’interazione e la sinergia con gli stakeholder di territorio, diventando occasione per valorizzare il sistema della ricerca e dei progetti di ricerca e innovazione locali, interregionali e transnazionali:

5 novembre: Biella, famosa per il digital finance e per i filati pregiati, accoglierà la fiamma del sapere presso il Campus di Città Studi – Università degli Studi di Torino;

7 novembre: Vercelli, città con la più alta concentrazione di riso al mondo, ospiterà la fiaccola in una tappa che toccherà il Polo scientifico e il Polo umanistico dell’Università del Piemonte Orientale;

12 novembre: Novara, conosciuta come capitale del Gorgonzola e diventata il centro di maggior produzione del famoso erborinato, accoglierà la fiaccola presso la sede di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale;

15 novembre: Alessandria, centro industriale e agricolo del Piemonte, unirà Palazzo Borsalino e il Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale e il Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino nel percorso della fiaccola;

19 novembre: Asti, città dei vigneti e fiore all’occhiello della tradizione culinaria piemontese con la sua celebre bagna cauda, ospiterà la tappa del tour presso il Polo Universitario “Rita Levi- Montalcini” di Asti, Università degli Studi di Torino

26 novembre: Mondovì, la capitale italiana del volo in mongolfiera, accoglierà la fiaccola presso la sede distaccata del Politecnico di Torino;

28 novembre: Cuneo, città dell’agrifood e della meccatronica, accoglierà “la Guarini” nella sede Mater Amabilis dell’Università degli Studi di Torino;

29 novembre: Pollenzo , celebre per la produzione del Barolo (nel 1997 Pollenzo è stato inserito nella lista del Patrimonio dell’Umanità UNESCO proprio grazie alla presenza di una delle Residenze Sabaude) porterà la fiamma del sapere all’interno della sede dell’Università di Scienze Gastronomiche

L’organizzazione delle tappe sarà supportata dagli Atenei e dalle amministrazioni comunali. L’Ufficio Scolastico Regionale e le sedi provinciali porteranno i giovani studenti ad assistere al passaggio della Fiamma del Sapere. Tra i tedofori saranno protagonisti delle tappe atleti ed ex atleti selezionati dal mondo sportivo FederCUSI, dal CONI Piemonte e dal CIP Piemonte.

La fiaccola arriverà a dicembre nei Comuni ospitanti i Giochi passando per gli impianti di gara:

10 dicembre: Pinerolo

12 dicembre: Torre Pellice

17 dicembre: Pragelato

20 dicembre: Sestriere

29 dicembre: Bardonecchia

La Fiaccola farà il suo ritorno a Torino il 13 gennaio 2025 in occasione della Cerimonia di Inaugurazione che darà l’inizio dei XXXII FISU World University Games Winter. Il percorso della fiaccola prenderà il via dalla sede storica del CUS Torino di Via Braccini 1 e si snoderà su un percorso cittadino che toccherà i principali parchi della Città, le venues di gara (Pala Tazzoli e Palavela) su un percorso misto costeggiando le piste ciclabili presenti sul territorio.

