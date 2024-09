Sgomberato alloggio occupato abusivamente al Villaggio Leumann di Collegno

COLLEGNO – Si è svolto questa mattina lo sgombero di un alloggio occupato abusivamente nel Villaggio Leumann in corso Francia 341/1 grazie all’azione combinata delle Forze dell’ordine, il Comune di Collegno, il Consorzio Socioassistenziale e l’Atc, che è l’Ente gestore delle case pubbliche.

Nei mesi scorsi il Sindaco di Collegno Matteo Cavallone ha incontrato il Prefetto Donato Giovanni Cafagna e i responsabili della Questura di Torino per concordare le azioni da intraprendere per dare una risposta puntuale al fenomeno delle occupazioni abusive che negli ultimi tempi sono aumentate anche nella nostra Città.

“Si tratta di un fenomeno in crescita e assolutamente intollerabile – spiega il Sindaco – e grazie alla collaborazione della Prefettura, Questura, Atc, dei nostri uffici e della Polizia Locale oggi abbiamo dato una prima parziale risposta. Nei prossimi giorni mi recherò a Villaggio Dora per incontrare i cittadini e verificare di persona la situazione di questi alloggi occupati per cui ci stiamo coordinando con le Forze dell’Ordine e gli Enti preposti per trovare una soluzione al problema.”

“Questo fenomeno delle occupazioni non permette ai cittadini rispettosi delle leggi, che sono nelle graduatorie comunali e che sicuramente si trovano in condizione di difficoltà, di accedere agli alloggi che spetterebbero loro di diritto – prosegue Matteo Cavallone – pertanto continueremo con la massima determinazione su questa strada, incalzando Atc affinché renda disponibili nel più breve tempo possibile gli oltre 60 alloggi che in questo momento sono non assegnati e rimasti vuoti sul territorio comunale”.

