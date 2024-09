I convocati per la coppa Davis di tennis, c’è il torinese Vavassori

ROMA – Il capitano della nazionale italiana di tennis Filippo Volandri ha diramato le convocazioni per l’impegno dell’Italia nel girone A di Coppa Davis in programma all’Unipol Arena di Bologna da martedì 10 a domenica 15 settembre. Tra i convocati c’è anche il torinese Andrea Vavassori, fresco vincitore degli Us Open in coppia con Sara Errani, che ovviamente sarà impiegato negli incontri di doppio. Manca invece l’altro torinese Sonego.

A Bologna ci saranno Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Assenti quindi anche Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Per entrambi Volandri ha spiegato che si è trattato di una scelta condivisa per preservare la salute e la forma degli atleti anche in vista dei prossimi incontri.

