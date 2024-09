Leone d’Argento a “Vermiglio” di Maura Delpero, film sviluppato dal TorinoFilmLab

VENEZIA – La premiazione dell’81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, appena conclusasi, ha regalato nuove emozioni e soddisfazioni al TorinoFilmLab, l’hub creativo e professionale dell’audiovisivo internazionale con sede a Torino, grazie al supporto del Museo Nazionale del Cinema. Dal 2008, questa realtà continua a tracciare il futuro del cinema e delle serie TV a livello globale, e ora il suo già ricco palmarès si arricchisce ulteriormente con un Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria.

Tra i 21 titoli in CONCORSO VENEZIA 81, il film VERMIGLIO, diretto da Maura Delpero e sviluppato con il supporto del TorinoFilmLab, ha trionfato vincendo il prestigioso Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria. Questo secondo lungometraggio dalla regista italiana (già premiata dal TFL con l’Audience Design Fund per l’opera prima Maternal, candidata al David di Donatello e ai Nastri d’argento e pluripremiata al Festival di Locarno) è una profonda esplorazione delle dinamiche quotidiane di una grande famiglia, travolte dall’arrivo di un soldato ferito nel piccolo paese montano, sullo sfondo dell’ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale.

«Vermiglio è un paesaggio dell’anima, un “lessico famigliare” che vive dentro di me – racconta la regista – sulla soglia dell’inconscio, un atto d’amore per mio padre, la sua famiglia e il loro piccolo paese. Attraversando un tempo personale, vuole omaggiare una memoria collettiva». Vermiglio è una produzione italo-franco-belga di Cinedora con Rai Cinema in coproduzione con Charades Productions e Versus Production, e interpretato da Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli, Rachele Potrich, Martina Scrinzi e Sara Serraiocco.

Il suo successo arriva dopo un percorso di sviluppo lungo un anno, nel 2021, con il programma TFL per sceneggiature in fase embrionale “ScriptLab”, anticipa imminenti debutti su altri palcoscenici mondiali quali il Toronto International Film Festival e il Busan International Film Festival, e l’uscita nelle sale italiane il 19 settembre, distribuito da Lucky Red.

Il TorinoFilmLab è organizzato dal Museo Nazionale del Cinema con il supporto di Creative Europe – sottoprogramma MEDIA dell’Unione Europea.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese