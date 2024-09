Addio a Rebecca Horn, l’artista dei “Piccoli Spiriti Blu” di Torino

TORINO – Il mondo dell’arte saluta Rebecca Horn, scultrice, regista e artista performativa di fama internazionale. L’artista tedesca, scomparsa il 6 settembre, aveva un legame speciale con Torino, dove realizzò una delle opere più affascinanti delle Luci d’Artista: i “Piccoli Spiriti Blu“, che da 24 anni brillano sul Monte dei Cappuccini.

I “Piccoli Spiriti Blu”

Mentre Torino si prepara a svelare le Luci d’Artista per le festività natalizie del 2024, i “Piccoli Spiriti Blu” torneranno a illuminare la città, come accade ormai da 25 anni. L’opera, restaurata nel 2022 per riportarla alla sua bellezza originaria, consiste in 72 cerchi di neon blu che fluttuano intorno alla chiesa del Monte dei Cappuccini.

Creata nel 1999, l’installazione fu inizialmente collocata presso la chiesa Gran Madre, per poi essere trasferita l’anno successivo sulla collina del Monte dei Cappuccini. Il recente restauro ha visto la sostituzione del 40% dei neon, restituendo nuova vita all’opera che continua a incantare i torinesi e i visitatori della città.

