Coppa del Mondo di Canoa Slalom a Ivrea: ecco gli atleti e le atlete in gara domani

IVREA – Si sono svolte oggi, giovedì 12, le manche di qualifica del kayak femminile (K1W) e del kayak maschile (K1M) della Coppa del Mondo di Canoa Slalom. É disponibile quindi la lista di atlete e atleti che domani prenderanno parte alle semifinali di domani: 40 per la categoria maschile e 30 per la femminile.

Ecco gli italiani in gara:

Per il K1M: Giovanni De Gennaro (CS Carabinieri), Xabier Ferrazzi (CCK Valstagna), Michele Pistoni (Ivrea CC).

Per il K1W: Stefanie Horn (Marina Militare), Francesca Malaguti (CC Ferrara), Agata Spagnol (CC Sacile).

Il programma di domani, venerdì 13 settembre:

08.15 prima manche qualifiche canoa donne

09.00 prima manche qualifiche canoa uomini

10.00 seconda manche qualifiche canoa donne

10.30 seconda manche qualifiche canoa uomini.

14.00 semifinale kayak donne

15.00 semifinale kayak uomini

16.45 finale kayak donne

17.20 finale kayak uomini

18.00 cerimonia di premiazione kayak donne

18.10 cerimonia di premiazione kayak uomini

