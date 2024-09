Il sindaco di Ivrea è stato aggredito da due pitbull mentre si allenava

IVREA – Brutta disavventura per il sindaco di Ivrea, Matteo Chiantore, che nei giorni scorsi è stato aggredito da due cani pitbull.

Il primo cittadino è stato raggiunto dai due cani mentre si allenava correndo nei boschi di Bienca, una frazione di Chiaverano, per la corsa Ivrea-Mombarone. Purtroppo, in quel momento nella zona non vi erano altre persone e, nonostante le richieste di aiuto, Chiantore ha dovuto vedersela da solo contro i pitbull, uno dei quali lo ha morso e ferito a un polpaccio.

Riuscito a divincolarsi, il sindaco si è poi recato all’ospedale di Ivrea per farsi medicare. Non si esclude che i due grossi cani siano fuggiti da un cascinale che si trova nella zona in cui l’uomo si stava allenando. Da quanto si apprende, Matteo Chiantore non ha sporto denuncia.

