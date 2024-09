Il Piemonte adotta un nuovo piano per la qualità dell’aria: attesa per l’approvazione finale del Consiglio regionale

PIEMONTE – La Regione Piemonte ha adottato un nuovo piano per migliorare la qualità dell’aria, recentemente aggiornato e ora in fase di approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale. La Giunta regionale ha concluso la procedura di valutazione ambientale strategica (Vas), rendendo il piano operativo in attesa del consenso finale.

Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati hanno annunciato che il piano è stato aggiornato seguendo le indicazioni governative, con un approccio basato su dati scientifici. Questo include le analisi di Arpa sulle fonti di inquinamento e la progettazione di misure destinate a ridurre le emissioni fino al 2025 e al 2030. La proposta è stata sottoposta alla consultazione pubblica, con la raccolta di osservazioni e contributi da parte di vari soggetti interessati.

Dal mese di luglio, con l’adozione degli elaborati da parte della Giunta, è stata avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Durante il periodo di 45 giorni, più di 50 soggetti, tra cui Comuni, Province, enti ministeriali, associazioni ambientaliste e cittadini, hanno presentato oltre 200 suggerimenti e proposte di modifica.

Le osservazioni hanno coperto vari ambiti, tra cui la mobilità urbana, l’energia, l’agricoltura e le attività produttive, e hanno incluso richieste di miglioramenti nella comunicazione, formazione e collaborazione tra enti locali. Alcuni suggerimenti, come l’inserimento di dettagli sulle norme di attuazione e il potenziamento delle sinergie tra enti, sono stati integrati nel piano.

Le proposte delle associazioni di categoria e ambientaliste hanno avuto un significativo impatto sul piano, soprattutto per quanto riguarda le tecnologie migliori per la riduzione delle emissioni e le attività di monitoraggio. Il piano aggiornato si prepara ora per il passo conclusivo, con l’approvazione formale del Consiglio regionale.

