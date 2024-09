Juventus vs. Empoli: pareggio a reti bianche al Castellani

EMPOLI – Un’altra frenata per la Juventus di Thiago Motta, che al Castellani non va oltre lo 0-0 contro un Empoli ben organizzato e attento in fase difensiva. Dopo il pari senza reti contro la Roma, i bianconeri si fermano nuovamente, evidenziando difficoltà nel creare occasioni da gol e trovandosi di fronte un portiere, Vasquez, in giornata di grazia.

Con l’avvio imminente della Champions League, Motta ha optato per un ampio turnover, inserendo Perin tra i pali e schierando una difesa a quattro con Kalulu, Gatti, Bremer e Cambiaso. A centrocampo, il duo Locatelli-Douglas Luiz ha garantito solidità, mentre in avanti la trequarti era composta da Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz, con Vlahovic come unica punta.

Primo tempo: poche emozioni, Juventus imprecisa

Il primo tempo si è concluso senza gol, con la Juventus che ha faticato a imporsi su un Empoli compatto e ben organizzato. L’unica vera occasione bianconera è arrivata al 36′, quando Gatti ha colpito di testa sugli sviluppi di un corner ben orchestrato da Douglas Luiz e Koopmeiners. Tuttavia, il portiere empolese Vasquez si è superato, deviando la conclusione in angolo.

La squadra di Motta, pur mantenendo il possesso del pallone, è apparsa spesso imprecisa e incapace di sfondare la difesa toscana. Dall’altro lato, l’Empoli, guidato da D’Aversa, ha cercato di sfruttare le poche occasioni a disposizione, ma senza riuscire a impensierire seriamente Perin.

Secondo tempo: Vasquez decisivo, poche emozioni in attacco

Nella ripresa, la Juventus ha cercato di aumentare il ritmo, ma Vasquez si è nuovamente reso protagonista al 50′, quando ha respinto una pericolosa conclusione di Vlahovic, ben servito da Nico Gonzalez. L’Empoli ha continuato a reggere l’urto, concedendo pochissimo agli uomini di Motta, che non sono riusciti a trovare soluzioni efficaci in fase offensiva.

Motta ha tentato di dare una scossa al match al 66′, inserendo ben quattro giocatori: Mbangula, Weah, Thuram e Fagioli hanno preso il posto di Yildiz, Gonzalez, Douglas Luiz e Locatelli. Nonostante i cambi, il copione della partita è rimasto invariato, con la Juventus sterile in attacco e l’Empoli sempre attento in difesa.

L’unica vera occasione per l’Empoli è arrivata al 73′, quando Grassi ha calciato debole tra le mani di Perin, dopo essere stato ben servito da Pellegri. Negli ultimi minuti, Cambiaso e Koopmeiners hanno tentato la via del gol, ma le loro conclusioni sono risultate imprecise.

Sul finale, l’Empoli ha avuto la chance di vincere: Maleh, con un destro dal limite, ha sfiorato il palo, lasciando Perin immobile e battuto. Ma il risultato non si è sbloccato, e il match è terminato senza reti.

La Juventus perde terreno in classifica

Questo secondo pareggio consecutivo rallenta la corsa della Juventus verso la vetta della Serie A. Motta, dopo la partita, ha ammesso che la squadra è ancora lontana dalla forma migliore e che i continui cambi potrebbero aver inciso negativamente. Con la Champions alle porte, sarà fondamentale ritrovare smalto e concretezza.

L’Empoli, dal canto suo, ha ottenuto un punto prezioso che dà fiducia per il prosieguo del campionato, dimostrando una solidità difensiva importante. Per la Juventus, invece, lo 0-0 di Empoli rappresenta uno “stop” preoccupante, con la vetta della classifica che ora sembra sempre più lontana.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese