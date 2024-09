Auto sulla folla al Salone dell’Auto di Torino, le parole del presidente Andrea Levy

TORINO – Dopo l’incidente di oggi in cui una Lancia Delta è finita contro una transenna ferendo 12 persone, a parlare è Andrea Levy, presidente Salone Auto Torino:

“Ci dispiace moltissimo per quanto accaduto e in primo luogo voglio esprimere a nome del Comitato Organizzatore la nostra totale vicinanza alle persone coinvolte, di cui stiamo monitorando le condizioni di salute. Siamo ovviamente a completa disposizione di chi sta svolgendo gli accertamenti per appurare l’accaduto e la responsabilità del conducente del veicolo coinvolto”.

Secondo una prima ricostruzione, l’autista ha perso il controllo dell’autovettura, ma su quanto accaduto indaga la polizia locale.

Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi. Sono subito intervenuti i sanitari del 118 e cinque feriti sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. Uno dei feriti è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Mauriziano.

