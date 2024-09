Aggressione a Torino, il 29enne Jainel colpito con un pugno mentre è con il compagno

TORINO – Jainel King Canto ha 29 anni, è nato in Venezuela ed è a Torino per studiare all’Accademia delle Belle Arti. Lavora in un atelier orafo e, nel tempo libero, fa la drag in alcuni locali e per degli eventi.

Nella notte tra sabato e domenica, proprio la notte del suo compleanno, il giovane sta passeggiando a braccetto con il compagno in via Paganini, dopo una serata passata in un locale, quando viene raggiunto da un pungo in faccia.

Jainel King Canto ha deciso di raccontare alla Stampa ciò che è accaduto quella notte. Una serata di divertimento e spensieratezza che è diventata un incubo. Il giovane racconta infatti che due ventenni si sono avvicinati alla coppia e che uno di loro gli ha tirato un pugno dritto in faccia lasciandolo stordito.

Il compagno del 29enne, pur mantenendo la calma, ha chiesto spiegazioni, ma non gli hanno dato nessuna risposta. A quel punto si è unito al gruppo un terzo giovane.

“Ha chiesto cosa fosse successo, fingendo di non conoscere gli altri due ragazzi ma era chiaro che stesse mentendo. Sembrava volesse controllare. Mi hanno dato tre giorni di prognosi per fortuna non ho niente di rotto”, spiega alla Stampa Jainel.

I tre poi si sono allontanati come se non fosse successo nulla mentre il giovane aggredito si è recato il giorno dopo al pronto soccorso e a fare la denuncia, ancora visibilmente scosso. Non si sanno i motivi reali di questa violenza gratuita, potrebbe essere stata una aggressione omofoba o un tentativo di rapina non andato come gli aggressori si aspettavano.

Tanti i messaggi di supporto e solidarietà ricevuti da Jainel.

