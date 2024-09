La seconda stagione de La legge di Lidia Poët in onda su Netflix dal 30 ottobre

TORINO – Lidia Poët torna sul piccolo schermo. La seconda stagione della serie La legge di Lidia Poët con Matilda De Angelis protagonista andrà in onda su Netflix dal 30 ottobre. Come la prima stagione, l’intera serie, composta da 6 puntate, è stata girata integralmente a Torino.

Prodotta da Matteo Rovere, e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini, la seconda stagione vedrà tornare Matilda De Angelis nei panni della prima donna in Italia ad entrare nell’Ordine degli Avvocati. Presenti anche Eduardo Scarpetta nei panni del giornalista Jacobo Barberis, Pier Luigi Pasino in quelli di Enrico Poët, Sara Lazzaro nel ruolo di Teresa Barberis. Tra le nuove entrate della seconda stagione c’è Gianmarco Saurino nelle vesti del procuratore Fourneau, che avrà un ruolo importante nella vicenda. La speranza ovviamente è che possa ripetere il successo della prima stagione, quando era stata tra le serie Netflix più viste in assoluto.

La trama della seconda stagione

Collaborando col fratello Enrico, Lidia Poët lavora a nuovi casi, portando al contempo avanti le sue battaglie per i diritti delle donne. Il suo obiettivo è convincere il fratello a candidarsi in Parlamento in modo che, una volta eletto, possa appoggiare la sua proposta di legge.

Nel frattempo, Lidia ha chiuso con l’amore. Specialemente dopo che Jacopo ha venduto la villa di famiglia e si è messo contro tutti i Poët. Tuttavia, i due sono costretti a lavorare insieme in una misteriosa indagine e, stando fianco a fianco, capiscono d’essere complici e di stare bene.

Vedremo Lidia ancora una volta rompere le barriere di una società patriarcale e maschilista, sconvolgendo gli equilibri con schiettezza, intelligenza e ironia, ma con l’arguta capacità di mettersi sempre in discussione.

