Due alpinisti bloccati sul Monte Rosa: salvati nella notte dal Soccorso alpino valdostano

MONTE ROSA – Nella notte, un intervento del Soccorso alpino valdostano ha permesso di trarre in salvo due alpinisti sudamericani rimasti bloccati sul Monte Rosa, a 4.550 metri di quota.

I due uomini erano diretti al rifugio Capanna Margherita, ma sono stati costretti a fermarsi perché non erano più in grado di proseguire a causa delle loro condizioni fisiche. Ad allertare i soccorritori, che sono intervenuti con l’elicottero, è stato un terzo alpinista, compagno dei due, che aveva deciso di fermarsi presso il rifugio Gnifetti, mentre gli altri, nonostante il maltempo, avevano deciso di proseguire. Una volta chiamati i soccorsi, in attesa del loro arrivo, i due alpinisti hanno scavato una buca nella neve per ripararsi dal freddo.

Dopo aver sentito i servizi di soccorso confinanti (nessuna chiamata risultava ricevuta dal soccorso svizzero e da quello piemontese) e vista la situazione meteo favorevole, il Soccorso alpino valdostano ha attivato la missione di ricerca e recupero in elicottero. Alle 2.50 di questa mattina, i due alpinisti sono stati avvistati, recuperati con verricello e portati in ospedale per gli accertamenti diagnostici necessari. Entrambi versano in buone condizioni di salute.

