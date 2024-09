Meteo Piemonte con tempo variabile: pioggia lunedì, martedì di sole, ma mercoledì tornano le nubi

PIEMONTE – Un minimo depressionario al largo della Francia nel pomeriggio di oggi, domenica 22 settembre, si sposta verso est portando una graduale diminuzione della pressione in quota e le prime deboli precipitazioni sparse sull’arco alpino. Domani questa struttura farà il suo ingresso sulla regione, determinando precipitazioni moderate, con picchi anche forti o molto forti sui settori meridionali per lo sconfinamento di temporali dalla Liguria, e nel pomeriggio su tutto il settore orientale, anche a carattere temporalesco. Le piogge sono attese in esaurimento dalla serata a partire da ovest. Martedì il lieve aumento della pressione determinerà cieli più soleggiati con deboli piovaschi sparsi nel pomeriggio. Mercoledì nuovo aumento delle nubi.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese