Biella: truffa dei finti titoli sventata da una dipendente di banca

BIELLA – Era partito tutto con un messaggio su WhatsApp: così una donna è rimasta vittima della truffa dei finti titoli, convinta di investire in titoli esteri che le avrebbero fruttato un bel patrimonio.

È stata proprio una dipendente di banca ad avvertire i carabinieri non appena ha capito che qualcosa non quadrava. Infatti, la cliente della banca si era presentata allo sportello per effettuare un versamento su un conto estero. In quel momento la dipendente si è resa conto che risultavano altri versamenti analoghi su quel conto, scoprendo poi che erano per l’acquisto di alcuni titoli all’estero, titoli che poi erano fasulli. La donna raggirata nell’ultimo periodo aveva effettuato pagamenti per diverse migliaia di euro.

Così sono stati allertati i militari dell’Arma che hanno bloccato il conto estero e che ora indagano su quanto accaduto.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese