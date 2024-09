Minibus si ribalta in Tunisia a causa delle piogge: a bordo 11 italiani, anche turisti torinesi

TUNISIA – Sono ore di apprensione per gli 11 italiani coinvolti in un incidente stradale in Tunisia dove un minibus si è ribaltato dopo aver sbandato a causa del manto stradale bagnato.

L’Ambasciata d’Italia a Tunisi, in stretto raccordo con la Farnesina, sta prestando la massima assistenza ai connazionali coinvolti nell’incidente di un minibus verificatosi l’altro ieri in Tunisia. Il mezzo si è ribaltato dopo aver sbandato per l’alta velocità sull’asfalto reso viscido dalla pioggia sull’autostrada tra Sousse e Hammamet. Gli undici connazionali coinvolti sono stati trasportati presso strutture ospedaliere per le cure necessarie: la maggior parte ha subito traumi lievi, mentre tre di loro presentano un quadro clinico più serio. Il personale dell’Ambasciata ha visitato i connazionali e, in raccordo con le autorità locali e con il direttore sanitario dell’ospedale, continua a seguire la situazione al fine di garantire la massima assistenza.

Fanno sapere dalla Farnesina.

Gli undici gli italiani coinvolti sono: Gabriele Azzalini, Giuliano Cozzari, Rita Stoppini, Francesco Pistamiglio, Renato Rossi, Maria Rosa Volontà, Luigi Matta, Maria Teresa Cerrutti, Carlo Bertone, Argentina Bagni e Daniela Cirio.

Turisti torinesi a bordo

È il quotidiano La Stampa a riportare la notizia della presenza sul bus di un gruppo di ex dirigenti Stellantis, in questi giorni in vacanza in Tunisia come da calendario. Il gruppo, accompagnato da una guida, era partito una settimana fa per fare tappa in varie città e siti storici, ma si è ritrovato sotto una vera e propria bomba d’acqua.

