A Torino Robe da Matt* per sensibilizzare sui temi della salute mentale

TORINO – Torna a Torino dal 7 al 13 ottobre, “Robe da Matt*”. Il festival, patrocinato dall’Ordine Psicologi Piemonte e dalla Regione Piemonte, è promosso da un insieme di associazioni e gruppi di persone che vedono come capofila l’IPsiG, Istituto Internazionale di Psicopatologia e Psicoterapia della Gestalt. Alla sua undicesima edizione, l’iniziativa propone un fitto programma di conferenze, concerti, proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, letture, presentazioni di libri e incontri.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sui temi della salute mentale e di promuovere una maggiore consapevolezza della sofferenza psicologica e relazionale.

Il titolo dell’iniziativa di quest’anno è “Il riso (non) abbonda”. Il tema è quindi l’umorismo, con il suo sguardo stratificato e complesso, la sua capacità di cogliere e riproporre la realtà, cambiando i punti di vista. Con le sue competenze umane, relazionali e sociali, certamente non appannaggio degli stolti. Con la sua creatività, esplosiva e tranquilla, a volte quasi nascosta. Leggerezza positiva, dunque, ma soprattutto sguardo sociale autoironico e limpido, antidoto alle semplificazioni, ai pregiudizi, alle ottusità del potere e della maggioranza.

Il tema dell’utilizzo dell’umorismo in psicologia è molto trattato soprattutto l’ironia e la risata vengono spesso considerate terapia (come dimostrano molti studi sul loro effetto positivo sulla salute)

Il sapere capire e utilizzare l’umorismo e l’ironia è indice di salute mentale, relazionale e sociale.

Il tema verrà esplorato in modo tecnico e divulgativo, ma anche attraverso l’arte e le di discipline umani-stiche con il contributo di scrittori, artisti e attori.

Il programma

Il Festival debutta lunedì 7 ottobre con una ospite d’eccezione: Luciana Littizzetto. La più famosa attrice comica italiana dialogherà con le psicologhe Ivana Iannucci e Rosa Versaci sul suo rapporto con l’umorismo, su come la comicità possa costituire un modo per interpretare le situazioni e sull’opportunità che l’ironia diventi una terapia anche nella vita privata.

L’incontro si terrà presso l’Educatorio della Provvidenza (corso Trento, 13) dalle ore 17.00 alle 19.00. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Prenotazioni su https://www.eventbrite.com/e/incontro-con-luciana-littizzetto-tic- kets-1015746504137

Alle 19.30 presso il Centro Studi Sereno Regis di Via Garibaldi, 13, l’incontro dal titolo “Umorismo e psicoterapia fra spiazzamento e sostegno” introdurrà il grande tema di questa edizione del festival. Durante l’appuntamento, la giornalista Rosanna Caraci dialogherà con Gianni Francesetti e Michela Gecele, psichiatri, psicoterapeuti della Gestalt, codirettori dell’Istituto IPsiG

Martedì 8 ottobre il centro dei Festival sarà il Circolo Risorgimento (via Poggio 16). Dalle 16.00 alle 20.00 verranno proposti tre laboratori di filosofia e ironia a cura di Giorgio Rizzuto. Il primo workshop sarà sulla filosofia antica. Protagonista Socrate che gigioneggia in Atene con la sua ironia, a volte sottile a volte corrosivo ed iperbolico all’interno di una strategia retorica di domanda e risposta. Il secondo appuntamento sulla filosofia moderna sarà dedicato alla scoperta di Voltaire attraverso le avventure e disavventure di Candid, Zadig e Huron, protagonisti delle sue opere. Il terzo laboratorio sarà invece dedicato alla filosofia contemporanea e alla scoperta di Bergson e del suo saggio sulla risata “Non vi è nulla di comico al di fuori di ciò che è propriamente umano”.

Il lungo pomeriggio si concluderà alle 20.45 con il concerto del gruppo Psicantria – Psicopatologia Cantata, di Gaspare Palmieri, psichiatra, psicoterapeuta, cantautore e Cristian Grassilli, psicologo, psicoterapeuta e cantautore. Il duo proporrà una selezione dei loro brani più conosciuti per far conoscere i disturbi psichici e lo “psicomondo” attraverso la canzone.

Il festival prosegue mercoledì 9 ottobre e come da tradizione si sposta nelle sale del Cinema Massimo dove dalle 15.30 verrà proposto un ciclo di proiezioni con la partecipazione di Grazia Paganelli e Stefano Boni del Museo del Cinema di Torino e con Gianni Francesetti e Michela Gecele, psichiatri, psicoterapeuti della Gestalt. I film proiettati in sala saranno “Il nome della Rosa” di JJ. Annaud (alle 15.30), “Goodbye Lenin” di W. Becker (alle 18.15) e “Little Miss Sunshine” di J. Dayton e V. Faris (alle 20.45)

Giovedì 10 ottobre alle ore 16.00, presso l’Educatorio della Provvidenza (c.so Trento, 13) protagonista della giornata sarà il professore emerito di Antropologia Culturale Francesco Remotti con la conferenza “ Trickster e joking relationships”. Lo spirito della risata e della saggezza: dai nativi americani alle tribù africane”

Il professore partirà da alcune esperienze personali in Africa per spiegare le figure dei tricksters in varie parti del mondo, dei buffoni rituali tra gli Indiani dell’America del Nord e soprattutto alle relazioni di scherzo (joking relationships) in Africa tra parenti e tra appartenenti a tribù contigue.

In particolare, le relazioni di scherzo tra tribù contigue sono fatte di insulti grevi, razzisti, pesantissimi, di cui però non ci si deve offendere: si risolvono infatti sul piano umoristico e possono persino dare luogo a forme fortissime di solidarietà tra persone (e famiglie) di tribù diverse.

Venerdì 11 ottobre segnaliamo alle 16.30 l’incontro con Giulia Muscatelli presso L’art cadd di via Mongrando, 32. La scrittrice dialogherà con le psicoterapeute Paola Bolognesi e Veronica Banda sul significato dei meme e sul loro utilizzo nella comunicazione digitale.

Sabato 12 ottobre alle 17.00 presso il Teatro Vittoria in via Gramsci, 4 protagonista della giornata sarà Chandra Livia Candiani. La grande poetessa, dopo l’intenso e toccante incontro di 2 anni fa, tornerà a incontrare il pubblico del Festival. Dialogheranno con lei Gianni Francesetti e Michela Gecele.

Il festival si concluderà domenica 13 ottobre con una performance con il pubblico a cura del gruppo ComiCoro. All’Off Topic in Via G. Pallavicino, 35, alle ore 15.00 andrà in scena “Circ Song”

uno spettacolo interattivo, una pratica artistica di creazione estemporanea musicale attraverso il canto e il corpo. Si tratta di un format non convenzionale di fare spettacolo, dove glI spettatorI sono chiamati a riunirsi in cerchio con glI artistə creando, attraverso una partecipazione attiva, un’esperienza musicale.

Questo canto spontaneo e collettivo viene facilitato da Flavia Chiacchella del ComiCoro. Il suo approccio li- bero, ricco di ironia, sperimentazione, ritmo e world music, genera un’atmosfera giocosa e piena di energia dove sperimentare linguaggi inventati e suoni non convenzionali.

