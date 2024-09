AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (ARTT. 11 E 16 D.P.R. 327/2001 E S.M.I. E ARTT. 7-8 LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.)

Ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), nell’ambito dei procedimenti di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., si comunica l’avvio dei procedimenti di dichiarazione di pubblica utilità e di approvazione dei progetti definitivi di due

CENTRALI IDROELETTRICHE IN COMUNE DI CHIOMONTE E OPERE CONNESSE RISPETTIVAMENTE A MEZZO DI DERIVAZIONI DAL TORRENTE ORSIERA E DAL TORRENTE MOLLIERES

PROPONENTE: COMUNE DI CHIOMONTE

per la cui realizzazione si procederà all’espropriazione, all’asservimento o all’occupazione temporanea dei seguenti immobili siti nel Comune di Chiomonte (individuati tramite proprietario catastale, N. Foglio, N. Mappale/i)

dal Torrente Orsiera (BTO171/7):

BELLO Mario, MONGE Valeria, SPINELLO Franca: F. 23 Part. 147 Asser. mq 43,69, Occ. Temp. 233,28; JANNON Elisabetta, JANNON Mauro, JANNON Paolo: F. 23, Part. 146 Asser. mq 17,78, Occ. Temp. 64,01; BELLET Laura: F. 23 Part. 145 Asser. mq 18,03, Occ. Temp. Mq 64,91; ROSSINO Rodolfo, RUTIGLIANO Laura: F. 23 Part. 148 Asser. mq 57,88, Occ. Temp. 208,37; VIGHETTI Marilena: F.23 Part. 143 Asser. mq. 18,13; Occ. Temp. mq 65,27; JACOB Giorgio, PINARD Carlo Alberto, VIGNA Giovanna: F. 23 Part. 137 Asser. mq 39, Occ. Temp. mq 140,40; RONSIL Rita: F. 23 Part. 136 Asser. mq 43,54, Occ. Temp. mq 153,27; TOURNOUR VIRON Paola: F. 23 Part. 133 Asser. mq 3,66 , Occup. Temp mq 21; SIGOT Maurizio: F. 23 Part 224, Asser. mq 15,11, Occ. Temp. 54,40; VIGLIANO Carlo: F. 23 Part 128, Asser. mq 30,03, Occ. Temp. mq 108,11; GOZZELLINO Andrea: F. 23 Part. 129, Asser. mq 59,42, Occ. Temp. mq 213,91; BLANDIN Walter, GALLASSO Virginia, PLANO Emilia: F. 23 Part. 125, Asser. mq 21,37, Occ. Temp. Mq 76.93; F. 23 Part. 122, Asser. mq 78,02, Occ. Temp. mq 430,87; F. 23 Part. 184, Asser. mq 53,08, Occ. Temp. mq 191,09; SIBILLE Carlo FU Celestino, SIBILLE Ettore FU Celestino, SIBILLE Maria FU Celestino: F. 23 Part. 194, Asser. mq 67,95, Occ. Temp. mq 244,62; F. 23 Part. 121, Asser. mq 29,38, Occ. Temp. mq 105,77; GRAMAZIO Sabrina: F. 23 Part. 120, Asser. mq 19,55, Occ. Temp. mq 70,38; JALLASSE Onorina, JALLASSE Ugo, MARTINASSO Davide: F. 23 Part. 116, Asser. mq 73,96, Occ. Temp. mq 266,26; SIBILLE Vittorio Onorato: F. 23 Part. 223, Asser. mq 60,92, Occ. Temp. mq 219,31; BRINO Lorenzo, BOUSQUET Marie Ange Dominique, BRINO Elena, BRINO Francesco, BRINO Lorenzo, BRINO Paola: F. 23 Part. 77, Asser. mq 57,45, Occ. Temp. mq 206,82; COSTE Paolo: F. 23 Part. 75, Asser. mq 51,73, Occ. Temp. mq 186,23; BRUN Giovanni Claudio: F. 23 Part. 211, Asser. mq 23,32, Occ. Temp. mq 208,80; REMOLIF Giuseppina: F. 23 Part. 79, Asser. mq 12,6, Occ. Temp. mq 51,3; PINARD Anita, PINARD Graziella: F. 23 Part. 230, Asser. mq 7,42, Occ. Temp. mq 26,71; BERTRAND Emile Robert: F. 23 Part. 181, Asser. mq 25,64, Occ. Temp. mq 92,30; RETE FERROVIARIA ITALIANA: F. 23 Part. 68, Asser. mq 11,64, Occ. Temp. mq 41,90; F. 23 Part. 67, Asser. mq 6,65, Occ. Temp. mq 23,94; TOURNOUR Viron Emma; MAR BOTTERO, TOURNOUR Viron Giustina, TOURNOUR Viron Luciana: F. 23 Part. 209, Asser. mq 7,43, Occ. Temp. mq 26,75; GONNET Armando, REMOLIF Maria Clara: F. 23 Part. 42, Asser. mq 14,16, Occ. Temp. mq 50,98; MARTINI Giuliano: F. 23 Part. 43, Asser. mq 17,01, Occ. Temp. mq 61,24; BONTEMS Marinella, SIBILLE Armanda, BONTEMS Enrico: F. 23 Part. 44, Asser. mq 11,26, Occ. Temp. Mq 40,54; LISSANDRIN Antonietta: F. 23 Part. 50, Asser. mq 7,23, Occ. Temp. mq 26,03; SIBILLE Doris, SIBILLE Nadia: F. 23 Part. 49, Asser. mq 10,51, Occ. Temp. mq 37,84; SIBILLE Enzo: F. 23 Part. 176, Asser. mq 24,86, Occ. Temp. mq 89,50; MARTIN Maria Clara: F. 23 Part. 175, Asser. mq 7,12, Occ. Temp. mq 25,63; OLLIVIER Riccardo: F. 23 Part. 192, Asser. mq 16,63, Occ. Temp. mq 59,87; F. 23 Part. 191, Asser. mq 24,64, Occ. Temp. mq 88,70; F. 23 Part. 205, Asser. mq 10,23, Occ. Temp. mq 57,55; SIBILLE Flavio (04/09/1960), SIBILLE Flavio (19/04/1966): F. 23 Part. 48, Asser. mq 2,19, Occ. Temp. mq 70,88; F. 23 Part. 46, Occ. Temp. mq 51,83; SOLLIER Paolo: F. 23 Part. 36, Asser. mq 38,06, Occ. Temp. mq 137,02; JOANNAS Diego: F. 23 Part. 239, Asser. mq 3,74, Occ. Temp. mq 13,46; F. 23 Part. 240, Asser. mq 19,81, Occ. Temp. mq 71,32; F. 23 Part. 34, Asser. mq 14,07, Occ. Temp. mq 50,65; BLAIS Fernanda: F. 24 Part. 250, Asser. mq 199,61, Occ. Temp. mq 274,84, Espr. temq 52,73; SIBILLE Giuseppina Maria: F. 23 Part. 168, Occ. Temp. mq 22,92; F. 23 Part. 169, Occ. Temp. mq 51; BRUSCHETTI Sergio, MEDAIL Jeannine, MEYER Mario: F. 23 Part. 212, Occ. Temp. mq 19,20; ODIARDI Nella, OLLIVIER Maria Grazia: F. 23 Part. 204, Occ. Temp. Mq 50,43;

dal Torrente Mollieres (BTO 170/8):

FORNIER Rita: F. 22 Part. 32, Espr. mq 83,20, Asser. mq 25, Occ. Temp. mq 2,71; BLANDIN Walter, GALLASSO Virginia, PLANO Emilia: F. 23 Part. 184, Asser. Mq 39,72, Occ. Temp. mq 278;

F. 23 Part. 186, Asser. Mq 2,37, Occ. Temp. mq 20; SIBILLE Carlo FU Celestino, SIBILLE Ettore FU

Celestino, SIBILLE Maria FU Celestino: F. 23 Part. 198, Asser. Mq 33,80, Occ. Temp. mq 240; F. 23

Part. 121, Asser. mq 29,75, Occ. Temp. mq 104,30; GRAMAZIO Sabrina F. 23 Part. 120, Asser. mq 21,50, Occ. Temp. mq 74,10; JALLASSE Onorina, JALLASSE Ugo, MARTINASSO Davide: F. 23 Part. 116, Asser. mq 71,75, Occ. Temp. mq 251,30; SIBILLE Vittorio Onorato: F. 23 Part. 223, Asser.

mq 60,50, Occ. Temp. Mq 211,75; BRINO Lorenzo, BOUSQUET Marie Ange Dominique, BRINO Elena, BRINO Francesco, BRINO Lorenzo, BRINO Paola: F. 23 Part. 77, Asser. mq 58,50, Occ. Temp. mq 204,75; COSTE Paolo: F. 23 Part. 75, Asser. mq 51,45, Occ. Temp. mq 204,95; MARCHETTO Luigi Stefano F. 23 Part. 74, Asser. mq 30,85; REY Emiliana F. 23 Part. 76, Asser. mq 15,5, Occ. Temp. mq 27,7; F. 23 part. 73 Espr. 52,70, Asser. mq 147,85, Occ. Temp. mq 261,60; F. 23 part. 72, Asser. mq 16,2, Occ. Temp. mq 55,85;

SI RENDE NOTO

1) che il presente avviso, pubblicato per venti giorni all’Albo Pretorio del Comune di Chiomonte, su un quotidiano a diffusione nazionale, su un quotidiano a diffusione locale e sul sito della Regione Piemonte, costituisce comunicazione di avvio dei procedimenti di dichiarazione di pubblica utilità e di approvazione dei progetti definitivi dei due impianti, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.; l’approvazione del progetto definitivo comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i. e dell’art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., condizione che consentirà se del caso la successiva espropriazione e/o asservimento delle aree interessate a favore del beneficiario.

2) che la documentazione attinente il procedimento è depositata per la consultazione e per l’eventuale estrazione in copia presso i seguenti Uffici:

Ufficio Tecnico del COMUNE DI CHIOMONTE via Vescovado 1, (tel. 012254104, previo appuntamento telefonico)

Città metropolitana di Torino – Sportello Ambiente C.so Inghilterra 7, TORINO (tel.

0118616500/1/2 previo appuntamento telefonico o via mail : www.cittametropolitana.torino.it e

mail: sportamb@cittametropolitana.torino.it pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it)

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, gli interessati possono fare pervenire osservazioni alla Direzione Risorse idriche e Tutela dell’Atmosfera presso la Città Metropolitana di Torino con sede a Torino (TO) in C.so Inghilterra 7, anche richiedendo l’eventuale espropriazione di frazioni residue degli immobili non prese in considerazione ai fini espropriativi – per le quali risultino una disagevole utilizzazione ovvero la necessità dell’effettuazione di considerevoli lavori per renderne possibile l’utilizzo. Ai fini della quantificazione dell’indennità di esproprio, non si terrà conto delle costruzioni, piantagioni, migliorie realizzate dopo la data del presente avviso di avvio del procedimento. Le eventuali osservazioni proposte tempestivamente saranno riscontrate nel provvedimento di approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., colui che risulta proprietario secondo i registri catastali di un bene soggetto ad esproprio, e riceva una comunicazione relativa alla procedura espropriativa, è tenuto ad informare l’Amministrazione dell’eventualità che non sia più effettivamente proprietario, indicando, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, e fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile.

– Ufficio competente per il procedimento espropriativo: Direzione Programmazione e monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi – (dirigente arch. Enrico Bruno Marzilli);

– Responsabile del procedimento di realizzazione dell’opera pubblica, Responsabile dell’endoprocedimento di dichiarazione di pubblica utilità e competente all’adozione di ogni provvedimento conclusivo dell’endoprocedimento: ing. Claudio Coffano.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera

(ing. Claudio Coffano)

