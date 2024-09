“Chiudere la stanza dell’ascolto ora!”: alle 15 un presidio di fronte all’ospedale Sant’Anna di Torino, ecco chi manifesterà contro gli antiabortisti

TORINO – Alle 15 di oggi (28 settembre) davanti all’ospedale Sant’Anna ci sarà un presidio di protesta contro la “Stanza dell’ascolto”.

Chi ci sarà in piazza? Non Una di Meno Torino ha annunciato la propria contestazione 10 giorni fa, quando su Instagram ha avviato una serie di post informativi, chiamati “Pillole pro-choice” del giorno. In queste grafiche vengono spiegate le fondamenta del diritto all’aborto, la legge 194/1978, per poi passare in rassegna le posizioni del movimento Pro vita, la genesi del Fondo Vita Nascente della Regione Piemonte e, quindi, l’apertura della Stanza di Ascolto. Non solo: il movimento transfemminista ha diffuso anche un questionario anonimo per “raccontare l’esperienza e il clima vissuto in quanto operator3 all’interno dell’ospedale Sant’Anna”. Alcune delle testimonianze saranno lette in strada durante il presidio.

Manifesteranno contro l’iniziativa della destra piemontese (e in particolare dell’assessore regionale alle Politiche sociali, Maurizio Marrone, di Fratelli d’Italia) anche diversi collettivi studenteschi come Studenti Indipendenti, il Collettivo Universitario autonomo, Mai Ultimi, il Kollettivo studentesco organizzato.

