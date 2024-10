I carabinieri di Moncalieri arrestano tre 20enni accusati di rapine in diverse sale giochi

CARMAGNOLA – I carabinieri di Moncalieri hanno fermato una banda formata da due ragazzi e una ragazza, tutti giovanissimi e accusati di aver messe a segno alcune rapine ai danni di diverse sale giochi.

I ragazzi finiti in manette hanno 21 e 22 anni, mentre la ragazza è più grande di loro di un anno. Nell’immagine di copertina dell’articolo, si vede uno degli episodi portati a termine dalla banda, risalente all’inizio del mese di giugno 2024. A finire nel mirino è stata una sala slot di Carmagnola: in una delle riprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza, si vede uno dei due ragazzi che, con il volto coperto, entra all’interno del locale e, dopo una violenta lite con la titolare, ruba dalla cassa 3500 euro in contanti. La titolare, a seguito dello scontro, ha riportato diverse lesioni. All’esterno del locale, sono invece posizionati gli altri due complici, che fanno da pali al 20enne: la donna sta in prossimità del locale, mentre il secondo ragazzo aspetta in macchina con il motore acceso, pronto a partire dopo aver recuperato i compagni.

Le indagini dei carabinieri, condotte grazie alla testimonianza della vittima dei Carmagnola e alla collaborazione delle altre persone presenti all’interno del locale, hanno permesso di identificare i tre rapinatori. I due ragazzi sono stati arrestati con l’accusa di “rapina aggravata e lesioni personali in concorso” e sono adesso detenuti presso la casa circondariale di Asti, mentre la ragazza è stata sottoposta agli arresti domiciliari.

