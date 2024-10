La Fondazione Crt apre le porte al pubblico: visite alla sede in via XX settembre a Torino

TORINO – Nel weekend tra il 5 e il 6 ottobre, e sabato 12 ottobre, la sede in via XX settembre della Fondazione Crt aprirà le porte al pubblico.

In queste date, Palazzo Perrone di San Martino, in via XX Settembre 31 a Torino, sarà visitabile gratuitamente e senza prenotazione, nel corso di tutta la giornata, dalle 10:00 alle 18:00. Il percorso di visita comincerà proprio dalla via in cui si trova il palazzo, per poi entrare all’interno di esso e scoprirne le sale principali: lo Scalone e il Salone d’Onore, la Sala del Consiglio di Indirizzo, la balconata con i simboli della città, della laboriosità e del risparmio, la Sala Presidenti, la Sala del consiglio di amministrazione.

Il palazzo era stato in passato dimora nobiliare, ospedale militare, sede dell’Ambasciata di Francia presso i Savoia fino all’Unità d’Italia e luogo di rappresentanza dell’antica Cassa di Risparmio di Torino. Dal 1991, è sede della Fondazione Crt.

