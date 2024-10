A Rivoli c’è una Casa di Comunità: si curano i pazienti cronici con diabete, cardiopatie e demenze

RIVOLI – Ieri (2 ottobre) è stata inaugurata la Casa di Comunità di Rivoli, un punto di assistenza sanitaria rivolto soprattutto ai pazienti cronici e anziani. Situata in corso Francia 98 a Rivoli, è facilmente accessibile per i cittadini dei Comuni di Rivoli, Rosta e Villarbasse.

La Casa di Comunità è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 19. La struttura è costituita da 1.000 mq distribuiti su un unico piano al livello dell’ingresso, 11 ambulatori medici e infermieristici, una sala per la telemedicina, locali di servizio. I servizi dipendono dal Distretto Area Metropolitana Centro dell’AslTo3.

L’offerta sanitaria, che dipende dal Distretto Area Metropolitana Centro dell’AslTo3, prevede, oltre il Cup per le prenotazioni, anche il Pua (Punto unico di accesso per informazioni e orientamento ai servizi sanitari e sociali); il Centro prelievi ad accesso diretto; ambulatori di cardiologia, geriatria, neurologia, reumatologia, ambulatori infermieristici fra cui un ambulatorio di vulnologia dedicato a lesioni cutanee di varia natura e un ambulatorio di psicologia delle cure primarie.

Quali sono i pazienti a cui si rivolge il servizio

Sulla base dei dati sanitari in possesso dell’Asl, sono stati selezionati i cittadini residenti nei tre Comuni con almeno due patologie croniche fra cui in particolare diabete, BPCO, cardiopatie e scompenso cardiaco, demenze e con più di 65 anni di età. É stato poi utilizzato un indice di fragilità. La COT, Centrale operativa territoriale, identificherà fra questi i soggetti che non abbiano percorsi già attivati e comunicherà i nominativi al personale del Distretto Asl che lavora in stretta collaborazione con i medici di famiglia per individuare i casi di fragilità su cui

