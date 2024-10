Martin Scorsese a Torino: la Mole Antonelliana si prepara per un evento da Oscar

TORINO – Torino si appresta a vivere un weekend indimenticabile con l’arrivo del leggendario Martin Scorsese, previsto per il 7 e 8 ottobre. Un evento che promette di raccogliere fan da ogni angolo d’Italia e che, per il Museo del Cinema, rappresenta un’occasione storica che si confronta solo con la visita dell’iconico Tim Burton avvenuta esattamente un anno fa.

I preparativi sono in pieno svolgimento, e la tensione cresce tra gli organizzatori. I telefoni degli uffici del Museo non smettono di squillare, mentre le prenotazioni per la masterclass di Scorsese, in programma martedì alle 17:30 e anticipata da una parata in via Montebello, sono andate immediatamente sold out. Questo straordinario interesse è alimentato dalla possibilità che al fianco di Scorsese possa arrivare anche Leonardo DiCaprio, il suo attore di fiducia e collaboratore in pellicole di successo come “The Departed” e “Wolf of Wall Street”.

DiCaprio, attualmente in Italia per motivi personali, ha recentemente fatto notizia per la sua presenza con la fidanzata Vittoria Ceretti a Milano e Roma. La curiosità cresce non solo per la sua eventuale presenza a Torino, ma anche per l’impeccabile segretezza mantenuta attorno ai movimenti dei due. Le misure di sicurezza sono state annunciate, con i fotografi costretti a limitarsi a immortalare i VIP sul red carpet durante il party esclusivo in programma lunedì sera, prima che le porte della Mole Antonelliana vengano chiuse.

Mentre l’arrivo di DiCaprio resta incerto, sono confermati altri nomi di spicco che parteciperanno all’evento, tra cui il premiato regista italiano Giuseppe Tornatore e l’attore Willem Dafoe. Inoltre, gli scenografi Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo saranno presenti, ospiti d’onore del presidente del Museo, Enzo Ghigo, e del direttore, Domenico De Gaetano.

La serata, approntata con un dress code black tie, accoglierà circa 350 invitati che sfileranno sul tappeto rosso, un’occasione da non perdere per gli amanti del grande cinema. Il programma prevede un aperitivo all’insegna del glamour, con calici di bollicine a brindare a un evento che si preannuncia epocale.

Il fascino e l’aspettativa sono palpabili: l’arrivo di Martin Scorsese a Torino non è solo un omaggio a una carriera straordinaria, ma anche un tributo alla settima arte e alla cultura cinematografica che da sempre contraddistingue la città. Gli occhi saranno puntati sulla Mole, dove magia e cinema si fonderanno in una serata che, ne siamo certi, resterà nella memoria di tutti.

