Truffa sui fondi PNRR: arrestato imprenditore torinese per frode e indebita percezione del Reddito di Cittadinanza

BRESCIA – Un imprenditore 45enne di origini torinesi, operante nel settore della compravendita e del noleggio di auto di lusso, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Brescia con l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato, malversazione di fondi pubblici, riciclaggio, indebita percezione del Reddito di Cittadinanza, oltre a reati contro il patrimonio, di natura tributaria e fallimentare.

Le indagini, condotte dai pm di Brescia, hanno rivelato una frode di oltre 700mila euro legata ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai quali l’imprenditore era riuscito ad accedere in modo fraudolento. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe utilizzato una rete di prestanome e falsificato documenti, tra cui bilanci aziendali gonfiati e business plan falsificati, per ottenere i finanziamenti pubblici.

Le accuse non finiscono qui: l’imprenditore avrebbe anche percepito il Reddito di Cittadinanza per mesi, pur non avendone diritto, aggravando così il quadro delle sue responsabilità. Le indagini proseguono per chiarire l’entità completa delle operazioni illecite e individuare eventuali complici.

