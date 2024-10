In piazza a Torino i ragazzi di Fridays For Future: agire sui cambiamenti climatici adesso

TORINO – Un migliaio di giovani sono scesi di nuovo in piazza oggi a Torino per chiedere al governo di occuparsi del clima. Con il viso dipinto di verde i ragazzi di Fridays For Future hanno guidato un corte a cui hanno preso parte anche le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cub e Cobas, Exctinction Rebellion, il comitato Salvare il Meisino e i collettivi studenteschi.

Un crogiuolo di bandiere e striscioni per chiedere che il futuro dei giovani venga protetto prendendo decisioni importanti per rallentare il riscaldamento globale, bloccando l’uso dei combustibili fossili.

I recentissimi esempi di Emilia Romagna e Stati Uniti sono lì a mostrare ogni giorno l’urgenza degli interventi, che i ragazzi chiedono siano strutturali e immediati.

Il corteo è partito da piazza Statuto per dirigersi ai Giardini Reali. I ragazzi avrebbero voluto passare sotto il grattacielo Intesa Sanpaolo per contestare la banca, che ritengono responsabile di finanziamenti e investimenti sui combustibili fossili, ma la Questura ha negato il permesso temendo gesti simbolici.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese