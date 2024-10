Vincono la 100 Km delle Alpi Tiziano Marchesi e Anastasiia Salnikova

TORINO – Si è svolta da Torino a Saint Vincent, tornando ai primordi dell’ultramaratona italiana, la 100 Km delle Alpi.

La gara ha pienamente tenuto fede alle attese confermandosi un cardine dell’attività sulla lunga distanza. La vittoria nella gara principale è andata al favorito della vigilia, Tiziano Marchesi (Runners Bergamo), già capitano della nazionale di 24 Ore, che ha tagliato il traguardo in Piazza Cavalieri di Vittorio veneto dopo 8h40’56”, neanche troppo lontano dal suo personale sulla distanza di 8h29’ stabilito alla 100 Km del Passatore. A pesare sulla sua prestazione, un aggravio di 3,8 km in più dovuti a un errore di percorso poco prima di metà gara.

Marchesi ha prevalso per 15’09” su Luca Nascimbeni e per 21’54” su Ivan Domenico Risso (Equilibra Running Team), unici atleti a contenere il distacco sotto l’ora. Fuori dal podio Stefano Romano (Torino Road Runners) a 1h06’10” e la prima donna, la russa Anastasiia Salnikova della società organizzatrice, che in 9h51’17” si è aggiudicata la prova femminile con 43’01” su Antonella Ciaramella (Bergamo Stars Atl.) e 1h02’41” su Silvia Caraffa Braga (Club Super Marathon Italia) tornata alle gare dopo 5 anni e che per gran parte della gara ha guidato la prova femminile sognando un clamoroso bis dopo il successo del 2016, ultimo anno nel quale la 100 Km delle Alpi si era disputata sul tracciato da Torino a Saint Vincent.

In programma anche la mezza distanza, la 50 km dove vince quella che è ormai una vecchia conoscenza per il Club Super Marathon Italia visto che Daniele Tufo è spesso presente alle sue manifestazioni e altrettanto spesso vincitore. Il portacolori del Naviglio Running Team ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 3h56’54” precedendo di 3’15” Fabrizio Lavezzato (Pietro Micca Running) e di 4’39” Filippo Maltoni mentre la gara femminile ha premiato Antonella Manca (Run&Smile) in 6h12’27” davanti a Giuseppina Zucca (Road Runners Club Milano) a 8’37”.

