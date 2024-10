Maltempo Piemonte, allagamenti e scuole chiuse nell’alessandrino

ALESSANDRIA – Il maltempo che sta colpendo la provincia di Alessandria ha causato disagi alla viabilità e la chiusura delle scuole. Secondo le previsioni dell’Arpa Piemonte, l’allerta rimane di livello giallo, e diverse strade risultano allagate.

Tra le principali criticità, la Strada Provinciale 150 è stata chiusa a causa di un sottopasso allagato tra Bosco Marengo e l’intersezione con la 35 Bis. Anche ad Alessandria, l’acqua sulla carreggiata ha reso impraticabile via Guazzone tra Lobbi e via San Giuliano Nuovo di Castelceriolo, e il sottopasso Molinetto è stato chiuso tra Strada Bolla e Frugarolo. Le autorità monitorano attentamente il livello del fiume Bormida e il ponte, che potrebbe essere chiuso se i livelli di sicurezza venissero superati, come confermato dal sindaco Giorgio Abonante.

Foto di repertorio

