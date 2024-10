Pandorogate: secondo i legali di Ferragni le accuse sono inconsistenti

MILANO – Procedono le cause ai danni di Balocco e Chiara Ferragni. Quest’ultima, per il procuratore aggiunto Eugenio Fusco, è indagata di Truffa Aggravata per aver fatto finta beneficienza con la vendita di uova di pasqua e pandori.

Per i legali di Ferragni, che hanno incontrato il procuratore per produrre una memoria scritta, l’influencer non avrebbe commesso nessuna delle pratiche commerciali scorrette che le vengono imputate.

Per la procura, le pratiche di Ferragni avrebbero generato un ingiusto profitto di 2,2 milioni di euro.

I legali di Chiara Ferragni escludono una testimonianza dell’influencer davanti alla Procura.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese