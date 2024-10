TORINO – Nei pressi dello storico Club 84, lo scorso 15 ottobre, una 27enne sarebbe stata vittima di uno stupro di gruppo.

La ragazza sarebbe stata rapinata da un uomo in Via Nizza, e avrebbe iniziato a inseguirlo per riprendersi il telefono. Vicino allo storico locale, sarebbe stata accerchiata da un gruppo di altri 5-6 uomini. Poi, l’avrebbero spinta su un materasso e l’avrebbero violentata a turno.

Successivamente, la ragazza si sarebbe svegliata in un altro punto del parco completamente nuda.

La ragazza e suo padre hanno esposto denuncia al commissariato di San Paolo. La polizia ha svolto già delle indagini nei dintorni del locale, dove sono stati riconosciuti due degli uomini che avrebbero partecipato allo stupro. Le indagini proseguono.

